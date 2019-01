TMW - Inter, domani si chiude per Cedric Soares: i dettagli dell'operazione

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter pronta a chiudere per Cedric Soares. Secondo quanto raccolto da TMW, domani i nerazzurri definiranno infatti l'arrivo in prestito oneroso (da un milione di euro) con diritto di riscatto del laterale portoghese. Il classe '91, in forza al Southampton, in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze.