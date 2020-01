TMW - Inter, Handanovic: "Giochiamo per vincere, nel ritorno miglioreremo"

Fonte: Dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in zona mista, il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato così al termine dell’1-1 contro l’Atalanta: “Tornare a parare un rigore dopo più di due anni? Era passato tanto tempo, oggi era la sera giusta. Quando un portiere para un rigore risulta quasi sempre decisivo se è una partita come questa in bilico, è stato un episodio importante nell'economia della partita. Ma penso che non era solo questo, c'erano tante altre cose".

Le difficoltà della sfida di stasera?

"Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, prendendo le misure. Nella ripresa siamo calati e ci hanno messo un po' sotto. Forse dobbiamo gestire le partite in maniera diversa, anche pensando alle prossime".

Un buon punto per come è arrivato?

"Noi giochiamo per vincere, sempre. Siamo l'Inter. Nel calcio poi ci sono partite in cui devi prendere il pareggio, abbiamo giocato contro una squadra forte, credo sia il risultato giusto".

Mancato qualcosa nella gara?

"Sì, abbiamo avuto occasioni per ripartire e sbagliavamo scelta o passaggio. Però l'Atalanta ci ha messo del suo".

Il girone di ritorno?

"Se è possibile spero di migliorarlo".