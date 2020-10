tmw Inter, in sede c'è l'ad del Sassuolo Carnevali con l'intermediario Crnjar

Ore calde in casa Inter, club che oggi ha definito l'acquisto di Matteo Darmian. In questo momento sono nella sede nerazzurra l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e il procuratore Edoardo Crnjar. Intermediario per il ritorno in Italia di Arturo Vidal, quest'ultimo è anche l'agente di Kwadwo Asamoah, esterno ghanese in uscita dal club nerazzurro.