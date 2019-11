© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Lautaro Martinez e l’Inter lavorano ancora al rinnovo del contratto. Magari eliminando la clausola da 111 milioni per l’Italia o alzandola e mantenendola per l’estero. A dicembre gli agenti torneranno in Italia, sarà un’occasione per tornare a parlare dell’argomento. Adeguamento del contratto per il giocatore e rinnovo di un altro anno. Lautaro e l’Inter, avanti a piccoli passi per il rinnovo...