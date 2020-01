© foto di Francesca Ceciarini

Potrebbe arrivare a breve la fumata bianca per Victor Moses all'Inter. Il laterale nigeriano in uscita dal Chelsea dove proprio con Antonio Conte aveva avuto le sue migliori stagioni, dovrebbe arrivare alla Pinetina in prestito con diritto di riscatto per una cifra di dieci milioni di euro. Moses (29) atteso in Italia nelle prossime ore.