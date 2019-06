TMW - Inter, no a Lazaro. Ipotesi Jiangsu per Nainggolan, le ultime

© foto di PhotoViews

Inter a lavoro sul mercato. Si cerca una sistemazione per i calciatori in uscita: Dalbert Joao Mario e qualche giovane che potrebbe trovare collocazione nei prossimi giorni. In entrata al momento non viene preso in considerazione Lazaro dell’Herta Berlino. Mentre si continua a lavorare per Barella del Cagliari cercando la giusta quadratura, è sempre più probabile la partenza di Radja Nainggolan: si fa largo l’ipotesi Jiangsu Suning, da dove potrebbe rientrare Eder per andare al Cagliari firmando un triennale nell’operazione Barella. Lavori in corso all’Inter, si allontana Lazaro e per Barella serve ancora un po’ di tempo...