TMW - Inter, per Lukaku rilancio solo in caso di no di Dybala allo United

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Dimitri Conti

L’Inter non molla Romelu Lukaku. I nerazzurri sono sempre al lavoro per cercare di consegnare nelle mani di Antonio Conte l’attaccante del Manchester United su cui c’è però forte anche la Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ad oggi l’unica offerta nerazzurra è la prima, ovvero quella di 60 milioni più cinque di bonus. Il rilancio sarà possibile ma solo in caso di rinuncia al Manchester United di Paulo Dybala.