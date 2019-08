TMW - Inter, Perisic prende tempo sull'offerta del Bayern Monaco

Fonte: Andrea Losapio

Ivan Perisic al Bayern Monaco? Il croato dell'Inter, al momento, nicchia. L'offensiva dei bavaresi, dopo che è sfumato l'inseguimento di Sané, è partita veloce e ha già convinto i nerazzurri, che d'altra parte hanno messo da tempo Perisic sulla lista dei partenti. La novità, per quanto raccolto dalla nostra redazione, è che a prendere tempo in questo momento è proprio il giocatore, non convintissimo della corte del Bayern. Nessuna trattativa saltata, sia chiaro, ma è da capire se dietro la titubanza dell'esterno croato vi sia l'offerta di un altro grande club, o la semplice necessità di valutare con calma la proposta arrivata da Monaco di Baviera.