Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 14 giornata di Serie A l'Inter è prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. Un risultato che quest'oggi, a margine dell'Assemblea di Lega, ha voluto commentare anche l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta: "Siamo contenti, ma soprattutto lo siamo per il percorso che abbiamo svolto in questo avvio di stagione. Un percorso caratterizzato da linee guida che la proprietà Suning ha indicato e da un management che la proprietà ha scelto. Grande merito alla proprietà che garantisce anche grande stabilità economica e finanziaria. Il lavoro nell'ambito sportivo sta andando molto bene, siamo contenti. Volevamo alzare l'asticella rispetto alla passata stagione e l'abbiamo alzata. Stiamo raccogliendo risultati, ma non ci culliamo su questi risultati. Dobbiamo guardare il lavoro ed è questo il percorso che ci potrà garantire crescita e grandi soddisfazioni".

