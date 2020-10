tmw Inter, Sensi affaticato e neanche in panchina. Conte opta per il riposo precauzionale

vedi letture

Stefano Sensi non è neanche in panchina nella sfida di questa sera fra Inter e Borussia Moenchengladbach. L'ex Sassuolo, come anticipato ieri da Antonio Conte, ha accusato un affaticamento muscolare e per questo l'allenatore nerazzurro ha scelto di non rischiarlo e di tenerlo a riposo in vista dei prossimi impegni.

CLICCA QUI per il LIVE di TMW del match!