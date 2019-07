TMW - Inter, Sensi è arrivato a Milano. Domani le visite e l'annuncio

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Sensi è a Milano: come testimonia il video del nostro inviato, il centrocampista del Sassuolo ha anticipato il rientro dalla vacanze per sottoporsi alle visite mediche di rito. Domani infatti il giocatore sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter e dopo la firma, avvenuta oggi, mancano solo i test medici per la concretizzazione dell'affare e l'annuncio.