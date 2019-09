Fonte: dal nostro inviato Simone Bernabei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È iniziato in questi minuti il pranzo ufficiale della UEFA fra le dirigenze di Inter e Slavia Praga. Nel ristorante dello chef Carlo Cracco in pieno centro a Milano per il club nerazzurro sono presenti il presidente Steven Zhang, il vicepresidente Javier Zanetti e gli ad Marotta e Antonello.