Fonte: Marco Conterio

© foto di Imago/Image Sport

Si complica sempre di più la trattativa dell'Inter per portare Islam Slimani a Milano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione siamo infatti al limite per i tempi tecnici per liberarlo dal prestito al Leicester: si tratterebbe di due TMS in due Nazioni diverse e tutto lascia pensare che non si riesca a concludere l'operazione. Resiste invece l'idea Simone Zaza dal Torino.