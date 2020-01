Fonte: Marco Conterio e Simone Bernabei

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter sta pensando a Islam Slimani per l'attacco e l'idea è nata dopo la gara di Coppa Italia di ieri sera, che ha fatto notare a Conte i possibili problemi che potrebbe avere in attacco nella seconda parte della stagione. Il contatto è avvenuto a pranzo, con Piero Ausilio in compagnia dell'intermediario di mercato in un hotel di Milano.