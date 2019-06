TMW - Inter, sogno Meunier del PSG. Alternativa Zappacosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Difesa a quattro o a tre? Antonio Conte sogna comunque un big per l'esterno destro. Un nome capace di fare la differenza come terzino o come fludificante. Per questo Giuseppe Marotta con Piero Ausilio sta studiando obiettivi importanti e pesanti da regalare all'ex allenatore del Chelsea. Due i nomi sul taccuino nerazzurro. Si parte da Davide Zappacosta del Chelsea. Un nome che piace a Conte, chiaramente, ma anche alla dirigenza nerazzurra. L'ipotesi di un ritorno in Italia è concreta anche se il sogno, la prima opzione per l'Inter sarebbe Thomas Meunier. Il belga del Paris Saint-Germain dovrebbe lasciare Parigi: secondo fonti vicine al club transalpino, è arrivata una proposta dell'Arsenal ma anche l'Inter si vorrebbe inserire nella corsa al giocatore. Per regalare un esterno basso top a Conte.