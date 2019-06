TMW - Arsenal, scatto per Meunier del PSG: sul piatto 25 mln di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Assalto dell'Arsenal per Thomas Meunier. Il laterale classe '91 è finito nel mirino dei gunners, con Emery che si sta muovendo in prima persona per portarlo in Premier League. Sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro più bonus per convincere il Paris Saint-Germain a cedere il terzino ex Club Brugge.