TMW - Inter, Stankovic ai saluti? E' in pole per la panchina della Stella Rossa

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Valeria Abis/PhotoViews

Potrebbe durare meno di un mese la seconda avventura, questa volta da dirigente, di Dejan Stankovic all'Inter. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l'ex centrocampista potrebbe sedersi a sorpresa sulla panchina della Stella Rossa di Belgrado al posto di Vladan Milojević attuale tecnico del club serbo (in scadenza di contratto) ad un passo dalle dimissioni dopo le pesanti critiche piovute a seguito dello scarso rendimento in Champions League nella stagione in corso.