Terminati i test fisici previsti all'Humanitas di Rozzano per Victor Moses, che potrebbe a breve diventare un nuovo acquisto per l'Inter di Conte: ora il nigeriano è atteso ad Appiano Gentile, dove dovrebbe proseguire gli esami. Come già chiarito, per cautelarsi dopo quanto successo con Spinazzola, il club nerazzurro ha deciso di far eseguire all'ex Fenerbahce test molto approfonditi.