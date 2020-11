tmw Inter, tutto su De Paul: avviati i contatti. L'argentino è obiettivo caldo per il club

L’Inter fa sul serio per Rodrigo De Paul. Contatti avviati con chi sta vicino al giocatore, è un obiettivo concreto. L’attaccante dell’Udinese è un nome molto forte in casa nerazzurra. Si studia la strategia, già per gennaio ma più verosimilmente per la prossima stagione. Inter al lavoro, tutto su De Paul...