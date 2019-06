TMW - Inter, Valero in uscita: 3 richieste dalla Spagna, Fiorentina distante

Fonte: Hanno collaborato Alessandro Rimi e Andrea Losapio

Nonostante le parole di ieri del suo agente il futuro di Borja Valero è ancora in bilico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Inter non è disposta a perdere il giocatore a zero, seppur il suo contratto sia in scadenza nel 2020, e se non arriveranno offerte da 2-3 milioni di euro ne farà una risorsa di regia ed esperienza, tanto care ad Antonio Conte. Lo scenario potrebbe cambiare solo nel caso di offerta giusta, che non farebbe fare minusvalenza alla società e in questo senso sono da registrare gli interessamenti di Getafe, Espanyol e Maiorca che già scorsa estate si erano fatte avanti in maniera importante.

Capitolo Fiorentina - La sua ex squadra potrebbe riabbracciarlo ma c'è distanza sia con l'Inter che con lo stesso centrocampista. I viola non intendono infatti arrivare ai 3 milioni chiesti dai nerazzurri e per il contratto dello spagnolo sono disposti a mettere sul piatto 1,5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, con Borja Valero che ne vorrebbe 2 più bonus.