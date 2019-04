Fonte: Inviato a Como

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando dagli spalti guardo l'Inter c'è sempre quella voglia di tornare in campo, ma adesso sono il primo sostenitore e voglio solo che la squadra vinca e faccia bene". C'è sempre nostalgia negli occhi di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che in esclusiva ai microfoni di TMW ha parlato da protagonista del 1° Quadrangolare della Solidarietà in scena allo Stadio Sinigaglia di Como.

Bello vedere l'abbraccio tra Perisic e Icardi?

"Per raggiungere grandi obiettivi ci vuole sempre la forza del gruppo e credo che, in questo momento, i ragazzi stiano dimostrando di esserlo".