TMW - James e il Napoli: "Ha avuto Diego, bisogna essere all'altezza"

Fonte: dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez, centrocampista impegnato in Copa America con la Nazionale colombiana e nel mirino del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Qatar. E ha risposto alle domande poste dall'inviato di TMW incentrate sulla possibilità che, dopo due anni al Bayern Monaco, possa trasferirsi al Napoli: "Adesso sono concentrato sulla Copa America. Quando il torneo finirà, avrò più giorni per pensare a tutto questo. Io voglio solo fare in modo che tutte le cose vadano bene”

A Napoli sono abituati a grandi numeri 10, hanno visto Maradona, sognano di averti e la città sta già impazzendo per averti. Può essere la dimensione giusta per te?

“Il Napoli è un club che ha avuto storia. Ha avuto Diego, e dunque bisogna essere all’altezza di una situazione simile. Arriveranno i giorni per pensarci, adesso sto pensando alla nazionale colombiana"