Fonte: Da Torino, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora un attestato di stima per Gonzalo Higuain. L'attaccante della Juventus, al termine delle visite sostenute al J Medical, ha nuovamente registrato l'affetto dei tifosi bianconeri presenti all'esterno della struttura (Clicca qui per le immagini della mattinata). Ovazione per il Pipita, che s'è prestato ai selfie di rito con i sostenitori della Vecchia Signora.