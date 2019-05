TMW - Juve, Kean blindato: tutti gli scenari per la prossima stagione

Fonte: inviato a Torino

Manca solo l’ufficialità ma il rinnovo di Moise Kean alla Juve si può ritenere cosa fatta. Un investimento in prospettiva non di poco conto sul classe 2000, al termine della sua seconda stagione piena in Serie A. La blindatura del giovane talento gestito da Mino Raiola potrebbe rappresentare anche una grossa arma in chiave mercato. L’eventuale permanenza dell'attaccante in bianconero dipenderà dal nuovo allenatore: il rinnovo difficilmente placherà il pressing delle diverse società che lo vorrebbero per la prossima stagione.

La Juve non ne vuole perdere assolutamente il controllo del giocatore e - in caso di cessione temporanea per giocare con maggiore continuità - vorrebbe trattenerlo in Italia. In questo senso, l’idea Atalanta (per adesso del tutto embrionale), che avrebbe individuato per il post Zapata, potrebbe prendere quota: Gasperini lavora molto bene con i giovani, Kean avrebbe la possibilità di giocare da protagonista la Champions League, e un’eventuale formula simil Orsolini potrebbe tornare utile sul bilancio economico della Juve per avere maggiore manovra sul mercato.