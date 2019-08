Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono i contatti per la possibile uscita di Emre Can dalla Juventus. La destinazione PSG sembra possibile per il centrocampista mentre Mario Mandzukic ha dato la sua risposta ai parigini, rifiutando l'offerta del club transalpino. Il croato, peraltro, era stato anche proposto alla Roma, oltre a Rugani, ma i giallorossi una volta ceduto Schick andranno come già noto su Nikola Kalinic