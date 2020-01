Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergenza difesa per la Juventus. Al 41' della sfida contro la Roma, coi bianconeri avanti per 2-0, il brasiliano Danilo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Il giocatore, ex Manchester City, è stato costretto a uscire; le sue condizioni saranno valutate domani.