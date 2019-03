Fonte: Dal nostro inviato a Torino, Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

La Juventus si sta allenando in vista della sfida importantissima di domani sera contro l'Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Buone notizie per Massimiliano Allegri, perché Douglas Costa sta lavorando con il gruppo: il brasiliano potrebbe essere un'arma da sfruttare anche a partita in corso. Ecco video e foto della seduta, raccolte da Tuttomercatoweb.com.