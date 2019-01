Fonte: Lorenzo Di Benedetto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Praticamente conclusa la cessione di Mehdi Benatia all'Al-Duhail. Il giocatore è già in Qatar e a breve metterà la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club. I bianconeri, nonostante l'infortunio di Bonucci, ha deciso di non ricorrere al mercato per sostituire il difensore centrale marocchino.