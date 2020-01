Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Il Borussia Dortmund ha fatto una proposta per il centrocampista bianconero, ma non c'è ancora l'accordo sulla formula. Si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto, con cifre intorno ai 24-25 milioni di euro. Contratto fino al 2024 per il calciatore tedesco.