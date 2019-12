TMW - Juventus e Atalanta, occhi sulla stellina polacca Filip Marchwinski

C'è una nuova promessa polacca nel mirino degli scout di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, Juventus e Atalanta sarebbero infatti tra le squadre che in questi mesi stanno seguendo con maggiore attenzione il fantasista del Lech Poznan, Filip Marchwinski. Classe 2002, talento offensivo delle nazionali giovanili della Polonia, nonostante sia ancora minorenne questo trequartista (o anche attaccante centrale) ha grandi mezzi fisici, un'ottima tecnica di base ed è per questo già nel giro dell'Ekstraklasa. Una stellina, insomma, da tenere sicuramente d'occhio in chiave futura.