TMW - Juventus e Barcellona, sogni e ipotesi sul tavolo: i retroscena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus e Barcellona, intrecci di mercato in corso. Lo spunto è uno dei migliori giovani sul panorama catalano, il terzino Juan Miranda. Il classe 2000 di Olivares è in scadenza nel 2021, la società ha un'opzione per due anni ma la sensazione è che dopo l'arrivo di Junior Firpo dal Betis Siviglia e la permanenza di Jordi Alba, Miranda sia alla porta d'uscita. La Juventus c'è, così come il Marsiglia che propone un affare più diretto: il terzino all'OM per cash e finita lì.

Intrecci e scambi La Juventus no. Miranda è lo spunto per discutere di affari e trattative con il Barcellona. Nell'ordine: la Vecchia Signora ha messo sul piatto Daniele Rugani, il Barça ha proposto Samuel Umtiti ma lo stallo in questo caso resta. Così la Juve ha risposto proponendo un giocatore in uscita: Mario Mandzukic. Che poco si addice al gioco catalano ma come alternativa tattica resta un'idea, sebbene Bayern Monaco e soprattutto Borussia Dortmund siano le ipotesi più acclarate per il croato.

Emre Can e Ivan Rakitic Lo scambio sembra poter includere pure Miranda e l'affare sarebbe chiaramente una netta plusvalenza per le casse della Juventus, che ha preso Emre Can a zero. Sul tavolone della trattativa, che riprenderà oggi dopo l'ora di pranzo fino a pomeriggio inoltrato, c'è anche l'ipotesi di uno scambio tra i due giocatori: sia Can che Ivan Rakitic non chiudono.

Da Suarez a Dybala Qui il discorso s'allarga e trascende ovviamente l'input della chiacchierata. Con ordine: il Barcellona vuole Neymar (la Juventus, per questioni di bilancio, non può attualmente permetterselo, sebbene abbia valutato chiaramente l'ipotesi calcolatrice alla mano). Il PSG, in caso d'addio del brasiliano, andrebbe su Paulo Dybala. Ecco che il Barça, con Ney, Messi e Griezmann, oltre a Dembélé, potrebbe proporre a Luis Suarez alla Juve, solo se i bianconeri dovessero riuscire a piazzare oltre alla Joya pure Mandzukic (in Germania) o Gonzalo Higuain (al momento senza offerenti.

Per adesso solo ipotesi e idee E' un circo, più che un cerchio, difficile se non impossibile da chiudere, perché il tassello Real Madrid, all'assalto di O'Ney, è sempre in agguato. Oggi pomeriggio, però, nuovi contatti previsti Juve-Barça. Che potrebbero sfociare in nuovi spunti e trattative inattese. Oppure in Miranda a Marsiglia e con un nulla di fatto.