Juventus e Tottenham, lavori in corso per uno scambio in difesa: i dettagli

La Juventus progetta il mercato che verrà. E sarà una sessione che riguarderà scambi e trattative che vedranno impegnati in prima linea Fabio Paratici e Federico Cherubini con altre società in giro per l'Europa. Non solo Barcellona, Juve al lavoro anche sull'asse con la Premier League e con Londra.

Scambio tra big col Tottenham? La dirigenza della Juventus e quella degli Spurs stanno valutando un possibile scambio tra terzini. Le linee di lavoro potrebbero essere due e ben differenti ma entrambi scenari studiati dalle società. La prima strada può portare a uno scambio tra Serge Aurier e Alex Sandro, con conguaglio economico a favore della Juventus. Gli Spurs a destra stanno cercando di chiudere per Timothy Castagne dell'Atalanta (l'alternativa è Thomas Meunier del PSG a un passo però dal Borussia Dortmund) e potrebbero far partire l'ivoriano. A sinistra, poi, il club cercherebbe un top e Alex Sandro sarebbe un nome ideale.

Oppure un'altra soluzione? Non solo big sul piatto, le società pensano anche ad altre ipotesi. Una sarebbe quella di scambiare Danny Rose, ora in prestito al Newcastle United, con Mattia De Sciglio. L'italiano è in uscita e giocatore che è pronto per andare all'estero. E' uno dei nomi che balla sui potenziali scambi con Barcellona e PSG ma occhio al Tottenham, con il ventinovenne inglese Rose a fare da alternativa a un titolare che la Juventus starebbe sempre cercando nel ruolo. Dal sogno, complicato e quasi impossibile chiamato Marcelo, all'idea Emerson Palmieri del Chelsea.