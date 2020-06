tmw Juventus, il terzino Leo può rientrare in Svizzera: il Lugano lo cerca in prestito

Lugano, Torino e ritorno? Daniel Leo, terzino svizzero di casa Juventus, potrebbe rientrare in patria. Ma solo in prestito. Classe 2001, terzino destro, la società bianconera lo ha preso a titolo definitivo lo scorso gennaio. Dopo il periodo in Primavera, interrotto per lo stop dovuto alla pandemia, potrebbe rientrare al Lugano: trattativa per il prestito in corso, la Juve vuole tenerselo stretto ma garantirgli una stagione di maturazione tra i pro.