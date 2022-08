ufficiale Foggia, dalla Juventus U23 arriva Daniel Leo

Rinforzo in difesa a disposizione di Roberto Boscaglia. Per la fascia destra potrà contare sul terzino svizzero Daniel Leo (20), prelevato in prestito annuale dalla Juventus under 23. Per il ragazzo di Lugano una nuova possibilità di mettersi mostra in serie C, dopo le 32 presenze complessive dello scorso anno.