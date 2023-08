ufficiale Juventus Next Gen, ceduto Daniel Leo a titolo definitivo al Crotone

È ufficiale la cessione a titolo definitivo di Daniel Leo al Crotone. Il difensore svizzero, classe 2001, giocherà la prossima stagione in Serie C con la società calabrese.

Leo lascia la Juventus dopo tre stagioni tra Under 19 e Next Gen. Bottino rispettivamente di 41 e 34 presenze, con 4 gol messi a segno tutti in Under 19. L'ultima annata sportiva l'ha giocata, invece, con il Foggia: 37 presenze totali e un gol, segnato nella finale d'andata dei Playoff contro il Lecco.