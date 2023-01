tmw Juventus, niente rientro anticipato per Cambiaso. Il Bologna non vuole liberarlo

I contatti fra Juventus e Bologna non hanno portato alla fumata bianca, con Andrea Cambiaso che non anticiperà il suo ritorno in maglia bianconera e terminerà la stagione alla corte di Thiago Motta. I due club questa mattina avevano avuti dei contatti per valutare la possibilità, ma la società rossoblù nonostante l'imminente chiusura per Kyriakopoulos ha scelto di non liberare il giocatore.