Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca verso il prestito con diritto di riscatto all'Anderlecht. Come raccolto da TMW, l'esterno offensivo della Juventus è infatti a un passo dal trasferimento in Belgio. Una nuova avventura dopo aver sfiorato la maglia del Cagliari: domani, salvo colpi di scena, la partenza per Bruxelles e le visite mediche.