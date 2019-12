Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfortuna non abbandona Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus: sovraccarico muscolare ai flessori della coscia sinistra per l'ex Arsenal, che salterà dunque l'impegno contro la Lazio di sabato sera. La sfida dell'Olimpico perde dunque uno dei protagonisti previsti, visto che il gallese era in vantaggio su Bernardeschi per partire titolare nel 4-3-1-2 di Sarri.