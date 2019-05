TMW - Juventus, rinnovo per il difensore svedese Andersson

Fonte: da Torino, Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riferimento e colonna della difesa della Juventus Under 23 e della Svezia Under 20, Mattias Andersson si è guadagnato il rinnovo con la Vecchia Signora. Per il ragazzo rinnovo di due stagioni. Il difensore bianconero ha scritto sui social: "Sono estremamente felice e orgoglioso di aver prolungato il mio contratto con la Juventus per altri due anni".