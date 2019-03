© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattias Andersson è uno dei riferimenti della difesa della Juventus Under 23 e della Svezia Under 20. Il centrale di retroguardia ha rilasciato un'intervista a Juventus TV. "La C è dura, fisica, ma mi sono trovato molto bene. Sono un tipo forte, mi piace. Differenze con l'estero? In Italia facciamo molta tattica, sappiamo come giocare, ci aiuta molto: siamo una squadra nuova e sviluppare la tattica ci aiuta a essere una squadra migliore. Il progetto è iniziato con la Primavera, ho ritrovato ragazzi con cui giocavo e ora nuovi ragazzi che parlano inglese come Idrissa, Mavididi e Fernandes e mi trovo bene. Zironelli? Abbiamo un ottimo rapporto, con lui mi trovo molto bene".