UFFICIALE: Juventus, Andersson va al Sion

Il centrale svedese Mattias Andersson (21), reduce da un'annata con la formazione under 23 della Juventus con 23 presenze in serie C, si è trasferito al Sion. Prima di approdare alla squadra svizzera e raggiungere così Valon Behrami (34) appena tesserato dall'Udinese, Andersson ha prolungato per altri due anni il suo contratto con la Juventus.