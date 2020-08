tmw Juventus, Zanimacchia va in prestito in Spagna: c'è l'accordo col Real Saragozza

Esperienza all'estero per Luca Zanimacchia, esterno destro della Juventus U23. Il classe '98, apprezzato per le sue ottime prospettive e la sua duttilità tattica, visto che può essere utilizzato anche sulla corsia mancina, ha infatti l'accordo per volare in Spagna. Zanimacchia è pronto a vestire la maglia del Real Saragozza con la formula del prestito, stando a quanto da noi raccolto.