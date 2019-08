Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di PhotoViews

Keita Balde, ex attaccante dell'Inter, tornato al Monaco dopo l'anno in nerazzurro, è passato oggi dalla sede del suo ex club per un saluto e all'uscita ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Sono stato molto bene qui all'Inter e stasera sarò allo stadio. Vedo molto bene la squadra in vista della stagione".

Cosa ci può dire sul suo futuro?

"Per il momento sono al Monaco, poi staremo a vedere".