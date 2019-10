TMW - Klinsmann: "Da interista ho grandi aspettative ma la Juve è forte"

Fonte: Dal nostro inviato a Furth, Andrea Losapio

© foto di Giacomo Morini

Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell'Inter nonché ex ct della Germania e degli Stati Uniti, ha parlato a margine della partita Germania-Italia Legends rilasciando questa dichiarazione sulla vittoria della Juventus a San Siro di ieri sera: "Non ho visto la partita perché sono arrivato oggi quindi ero in volo. Noi interisti abbiamo grandi aspettative per questa stagione, la squadra è forte e il tecnico è top. Però la Juve è sempre la Juve ed è sempre difficile da battere".