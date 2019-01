TMW - Kozminski: "Napoli, recupero di Milik fondamentale. Ora è al 100%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com all'indomani del trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, il vice-presidente della Federcalcio polacca Marek Kozminski ha celebrato anche il grande momento di Arkadiusz Milik: "Milik è un attaccante di grande talento, assai differente rispetto a Piatek e Lewandowski, ma con altrettante qualità. Ormai il suo infortunio è definitivamente alle spalle, lo vedo al 100% fisicamente e mentalmente. E questa è un'ottima notizia sia per il Napoli che per noi polacchi". Il bomber polacco in questa stagione ha già segnato 12 reti in 22 presenze coi partenopei.