tmw Polonia, Kozminski sul forfait all'ultimo di Milik: "Grave perdita, ci manca anche Piatek"

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno dell’esordio a Euro 2020 della sua Polonia, il vicepresidente della Federcalcio biancorossa Marek Kozminski ha commentato anche il forfait all’ultimo momento di Arkadiusz Milik: "Milik ha avuto un passato importante in Italia. Al Napoli è finita com'è finita, ma nella seconda parte di questa stagione ha fatto molto bene in Francia, segnando dieci gol e meritandosi la convocazione. Peccato per il problema al ginocchio che l’ha messo ko all’ultimo, la sua è una perdita pesante per noi visto che in attacco non abbiamo potuto contare neanche sull’altro infortunato Piatek", le dichiarazioni dell’ex calciatore di Serie A.