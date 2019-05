© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione dell'Atalanta è straordinaria e il merito è anche di Josip Ilicic, protagonista indiscusso sia in campionato, nella corsa Champions, che in Coppa Italia ma il suo futuro potrebbe comunque essere lontano da Bergamo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra il club nerazzurro e la Roma ma la società orobica ha sparato molto alto, chiedendo 50 milioni di euro.

Ipotesi Premier - Difficile dunque che i giallorossi possano arrivare a una cifra del genere e anche chiedendo uno sconto si arriverebbe al massimo a 40, troppi per un classe 1988 che ha compiuto 31 anni lo scorso 29 gennaio. Per questo è più probabile che si possa pensare all'ipotesi Premier League, con alcuni club che potrebbero farsi avanti per avere informazioni sullo sloveno.