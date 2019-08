TMW - La Fiorentina punta su Castrovilli: summit per parlare del rinnovo

Fonte: Con la collaborazione di Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina punta forte su Gaetano Castrovilli. Questa mattina c'è stato un incontro con l'entourage del centrocampista classe '97 per ribadire la fiducia che la società viola ha nei confronti di questo ragazzo. E per avviare concretamente la trattativa per il rinnovo del contratto: Castrovilli è attualmente legato alla società gigliata da un accordo valido per altre due stagioni.