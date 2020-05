tmw La SPAL continua il lavoro in gruppo: nessun assente tra i biancazzurri

Dopo il primo allenamento collettivo di lunedì pomeriggio, la SPAL sta continuando a lavorare in gruppo sul terreno del centro sportivo di via Copparo. Nessuna assenza tra le file dei biancazzurri, con Gigi Di Biagio e il suo staff tecnico che hanno stilato un programma di attività tattiche, tecniche e atletiche, che prevede una seduta al giorno fino a sabato, tutte rigorosamente a porte chiuse. Dal punto di vista della sicurezza sanitaria poi, come da protocollo FIGC, i giocatori sono suddivisi in gruppi su vari spogliatoi e potranno utilizzare la palestra con la tensostruttura aperta, l’accesso contingentato e la sanificazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo. Infine, come già si è visto nelle scorse settimane, Petagna e compagni continueranno a sottoporsi a tamponi con cadenza regolare di ogni quattro giorni (per ora quelli analizzati hanno dato tutti esito negativo, ndr), mantenendo inoltre il distanziamento sociale dove necessario, usando le mascherine e sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea prima di accedere al centro sportivo per poter svolgere gli allenamenti, in attesa di sapere quale sarà il destino del campionato di Serie A.