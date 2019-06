TMW - La SPAL non rinuncia a Floccari: è pronto il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In scadenza di contratto a giorni con la SPAL, Sergio Floccari resterà a Ferrara. Il finale di stagione di altissimo livello giocato col club estense, infatti, ha fatto guadagnare di fatto un'altra stagione al giocatore alla corte di Leonardo Semplici. L'altro giocatore a scadenza è il portiere Giacomo Poluzzi che però potrebbe e dovrebbe lasciare la società. Non Floccari. La salvezza e una stagione importantissima per la SPAL è passata anche dai suoi gol nel finale di stagione. Quando contava di più.